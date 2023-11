Diego Simeone bezieht Stellung zur Zukunft von Barça-Leihspieler Joao Felix

In einem Interview erklärte Atletico Madrids Erfolgstrainer Diego Simeone (53) schonungslos, warum es mit Joao Felix (24) in der spanischen Hauptstadt nicht funktioniert hat. Gleichzeitig schloss der Argentinier eine Rückkehr des 24-Jährigen Offensivstars nicht aus.

"Es ist klar, dass die Leute von Atletico das nicht mögen, weil wir eine andere Eigenart haben. Wenn man die Eigenheit des Ortes, wo man ist, nicht versteht, ist es sehr schwierig", erklärte Simeone zunächst schonungslos und erklärte, dass auch er in Spanien nicht genauso leben könne wie in seiner Heimat Argentinien. Der 53-Jährige moniert mangelnde Kompatibilität zwischen Joao Felix und dem Spielstil der Colchoneros.

Der Argentinier machte dabei deutlich, dass man in der spanischen Hauptstadt den Aufschwung des Offensivspielers sehr positiv bewerte, nahm aber auch in Bezug auf den Spielstil des Portugiesen kein Blatt vor den Mund.

Simeone sieht Entwicklung positiv – und kritisiert Defensivverhalten

"Alles, was ihm Gutes widerfährt, ist für uns überragend, denn wenn er in Barcelona bleibt, haben wir ein wichtiges Einkommen, und wenn er zurückkommt, haben wir hier drei weitere Jahre mit ihm, mit den Fähigkeiten, die er an einem anderen Ort verbessern konnte", sagte Simeone diplomatisch mit Blick auf die Zukunft des Portugiesen.

Der Übungsleiter wies den Vorwurf, dass Joao Felix bei Atleti möglicherweise nicht die passende Einstellung an den Tag legte, zurück, gestand jedoch, dass er ein engagierteres Pressing nach Ballverlusten beim Edeltechniker vernommen habe.

"Wenn er in der Nähe des Strafraums spielen muss, macht er das gut, in der Abwehr ist es schwierig für ihn, und das wird auch in Barcelona und wo auch immer er spielt, schwierig sein. Was auch immer ihm Gutes widerfährt, wir müssen glücklich sein, denn es wird gut für den Verein sein", erklärte der Erfolgstrainer der Colchoneros abschließend.

Felix Rückkehr zu Atletico unrealistisch

Auch wenn Simeone die Tür für eine Rückkehr zu Atletico Madrid nicht zumachte, ist es schwer vorstellbar, dass Felix tatsächlich nochmal für die Madrilenen spielt.

Angesichts der Tatsache, dass der Portugiese unter Diego Simeone fußballerisch nicht sein Potenzial entfalten konnte und es dem Argentinier gleichermaßen nicht gelang eine Rolle für den 24-Jährigen zu finden, in der er seine Stärken ausspielen kann, ist besonders durch die jüngste Vertragsverlängerung von Simeone bei Atleti bis 2027 ein neuer Anlauf von Felix im Trikot der Colchoneros wohl nahezu ausgeschlossen.

Verwendete Quellen

cadena ser