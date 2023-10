Diego Simeone wohl vor erneuter Vertragsverlängerung - Atletico Madrid stellt Rekord auf

Bei Atletico Madrid ist Trainer Diego Simeone schon längst zu einer Institution geworden. Seit Dezember 2011 ist der Argentinier inzwischen schon bei den Colchoneros an der Seitenlinie und gehört damit zu den dienstältesten Trainern Europas. In knapp zwölf Jahren betreute Simeone die Madrilenen in 640 Spielen und erzielte dabei einen Schnitt von genau zwei Punkten pro Spiel.

Zweimal musste sich Atletico Madrid in Simeones Amtszeit ausgerechnet gegen Stadtrivale Real Madrid im Champions League Finale geschlagen geben. 2014 war der Titel schon zum Greifen nahe, ehe Sergio Ramos (37) in der Nachspielzeit zum 1:1 einnickte und Real in der Verlängerung dann die sichtlich geschockten Colchoneros an die Wand spielte. Nur zwei Jahre später musste sich Atletico dann im Elfmeterschießen geschlagen geben.

Atletico Madrid stellt Vereinsrekord auf

Aktuell läuft es für Atletico Madrid rund. Die Rojiblancos belegen mit drei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid den dritten Tabellenplatz der Primera Division, haben aber noch ein Nachholspiel.

Jüngst stellte die Truppe um Superstar Antoine Griezmann einen Vereinsrekord auf. Der Erfolg gegen Alaves im Civitas Metropolitano war der 15. Heimsieg in Serie im Jahr 2023. So heimstark war der Hauptstadtklub nie zuvor in seiner Vereinsgeschichte.

