Atletico Madrid : So denkt Didier Deschamps über die Atletico-Rückkehr von Antoine Griezmann

"Er hat bei uns oft sehr gut gespielt - man muss sich nur die Statistiken ansehen. Es ist nie einfach, zu einem Verein zurückzukehren, vor allem, wenn es vorher gut oder sehr gut gelaufen ist", sagte Didier Deschamps am Donnerstag, als er auf Antoine Griezmann angesprochen wurde. "Sein letztes Spiel, das Tor gegen Milan in der Champions League, wird ihm gut tun. Er ist glücklich wieder in Madrid zu sein, er hat ein Lächeln im Gesicht."

Deschamps gab seinen 23-köpfigen Kader der französischen Nationalmannschaft für das Halbfinale in der Nations League gegen Belgien (7. Oktober) bekannt. Griezmann soll sein Team durch einen starken Auftritt ins Endspiel führen.