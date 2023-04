So steht Dani Ceballos zum Angebot von Atletico Madrid

Dani Ceballos ist ein Name, der in der Gerüchteküche seit einigen Wochen immer mal wieder zu lesen ist. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft in Kürze aus, theoretisch könnte der 26-Jährige mit anderen Klub konkrete Verhandlungen führen, ohne die Blancos darüber in Kenntnis setzen zu müssen.

Tut er aber nicht. Laut dem Portal The Athletic hat Atletico Madrid in der ersten Woche der Länderspielpause bei Ceballos angerufen und ihm einen Wechsel innerhalb der Stadtgrenze angeboten. Der 13-fache spanische Nationalspieler war dafür aber überhaupt nicht empfänglich.

Trainer Diego Simeone und Co. haben ihr langjähriges Interesse im März noch mal aufflammen lassen. Bereits vor zwei Jahren versuchte Atletico, Ceballos von einem Wechsel zu überzeugen. Damals wie heute bleibt das Bemühen erfolglos.