Atletico Madrid : Stockende Verhandlungen: Atleti schwenkt auf Matheus Cunha um

Zwei Wochen bleibt Atletico Madrid noch Zeit, um das Transferziel, einen weiteren Stürmer zu installieren, zu verwirklichen. Matheus Cunha von Hertha BSC soll in den Kreis der ernsthaften Kandidaten vorgerückt sein.

Um den LaLiga-Titel verteidigen und international endlich auch in der Champions League für Furore sorgen zu können, will Atletico Madrid neben Luis Suarez einen weiteren treffsicheren Stürmer engagieren.

Laut dem Brancheninsider Fabrizio Romano haben sich die Planungen diesbezüglich verschoben. Der Spanische Meister habe Matheus Cunha als Haupttransferziel identifiziert. Die Gespräche mit dem potenziell abgebenden Hertha BSC seien im Gange.

Cunha gehört in Berlin gewiss zu den absoluten Topspielen und dürfte den Hauptstadtklub bei Zahlung einer gewissen Ablöse auch verlassen. Die Vorstellungen der Alten Dame sollen bei rund 30 Millionen Euro liegen. Cunha beteiligte sich in 40 Hertha-Pflichtspielen an 24 Toren direkt.