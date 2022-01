Atletico Madrid : Trippier-Nachfolge: Atleti nimmt Nelson Semedo ins Visier

Der Rechtsverteidiger kennt die spanische Luft bereits gut, er spielte von 2017 bis 2020 für den FC Barcelona, ehe er für 32 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers verkauft wurde. Bei den Wolves steht Semedo noch bis 2023 unter Vertrag.

Nach Informationen der Sporttageszeitung Marca plant Atletico Madrid den Abschied von Trippier in Richtung Premier League mit der Verpflichtung von Nelson Semedo (28) zu kompensieren.

Sportdirektor Andrea Berta arbeitet laut Marca daran, Semedo in die Primera Division zurückzuholen. Als Alternative wird Cesar Azpilicueta (32) vom FC Chelsea gehandelt, dessen Arbeitspapier am Saisonende ausläuft. Der Chelsea-Kapitän steht allerdings auch beim FC Barcelona auf dem Einkaufszettel und soll sich mit den Katalanen so gut wie einig sein.