Trotz irrem Keeper-Gegentor: Antoine Griezmann lobt Atletico Madrid

Atletico Madrid musste am ersten Spieltag der Champions League gegen Lazio Rom einen späten Gegentreffer verkraften, der den angepeilten Sieg in Italien zunichte machte. Antoine Griezmann war dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Atletico Madrid führte durch den Treffer von Youngster Pablo Barrios (20) in der 29. Spielminute lange mit 1:0 bei Lazio Rom. Die Ersatzbank machte sich in der Nachspielzeit bereits zum Jubeln bereit, doch dann kam Ivan Provedel.

Torhüter Ivan Provedel köpft Ausgleich für Lazio Rom

Der Keeper von Lazio Rom köpfte die Kugel nach einer Flanke von Luis Alberto in der 95. Spielminute in die Maschen. Provedel sicherte seiner Mannschaft einen Zähler und trug sich nebenbei in die Geschichtsbücher ein. Der 29-Jährige ist nach Sinan Bolat erst der zweite Torhüter, der in der Champions League ein Tor erzielte, das nicht durch einen Elfmeter zustande kam.

Antoine Griezmann haderte mit dem späten Ausgleichstreffer. "Das ist wirklich schade", sagte der Superstar von Atletico Madrid nach dem Abpfiff. Mit der Leistung seiner Mannschaftskollegen war er allerdings zufrieden: "Wir haben ein großartiges Match gezeigt."