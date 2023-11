US-Klub fragt bei überragendem Alvaro Morata an

Alvaro Morata ist auch in der USA ein gefragter Mann - Foto: / Getty Images

Alvaro Morata lässt mit seinem beeindruckenden Start in die Saison die Kritiker verstummen. Wie es mit dem Stürmer bei Atletico Madrid weitergeht, ist noch ungeklärt. In den USA horcht man schon mal vor.

In der Theorie könnte Morata im Januar einen Vorvertrag bei einem anderen Verein unterzeichnen oder zumindest in Verhandlungen treten, ohne Atletico darüber informieren zu müssen. Das hat mit Moratas im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakt zu tun.

Alvaro Morata weckt offenbar nicht nur in Europa Begehrlichkeiten . Wie das Portal Relevo berichtet, erkundigte sich Los Angeles Galaxy in den vergangenen Wochen sowohl bei der Familie als auch dem Beraterteam, wie es um die Wechselbereitschaft des 31-Jährigen steht.

Bereits in diesem Sommer hatten sich viele Topvereine mit der Personalie beschäftigt. Genannt wurden zahlreiche Klubs aus der Serie A wie Juventus Turin, die AS Rom sowie beide Mailänder Kontrahenten.

Keiner der Interessenten war allerdings bereit, Moratas Ausstiegsklausel in Höhe von 21 Millionen Euro zu ziehen. Ein guter Preis, eine klare Fehlentscheidung? Moratas Start in die neue Saison hätte mit neun Toren in zwölf Pflichtspielen jedenfalls nicht viel besser verlaufen können.

Verwendete Quellen

Relevo