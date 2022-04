Verabschiedet sich Luis Suarez hier schon von Atletico Madrid?

Die Zeit von Luis Suarez bei Atletico Madrid läuft langsam ab. Noch ist nicht geklärt, ob sein auslaufender Vertrag verlängert wird. In den sozialen Medien könnte El Pistolero einen entscheidenden Hinweis gegeben haben.

Unter dem Hashtag #UnaPlacaParaSuarez reiht sich bei Twitter eine Liebesbekundung für Luis Suarez an die andere. Die Anhänger von Atletico Madrid setzen sich dafür ein, dass der 35-Jährige einen Ehrenplatz auf dem Paseo de las Leyendas bekommt. Normalerweise muss ein Spieler hierfür 100 Partien für die Colchoneros absolvieren.

Nach aktueller Hochrechnung kommt Suarez auf 79 Pflichtspiele im rot-weißen Trikot. In dieser Saison kann er die 100er-Schallmauer also definitiv nicht mehr knacken. Mehr Spiele kommen dann voraussichtlich nicht mehr dazu, Suarez' Vertrag läuft in wenigen Wochen aus.