Vertragsverlängerung: Atletico Madrid teilt euphorisch Update zu Antoine Griezmann

Atletico Madrid arbeitet unter Hochspannung an der Vertragsverlängerung mit Antoine Griezmann. Ein Abschluss der Gespräche liegt nicht mehr weit entfernt.

Nach langer sportlicher Leidenszeit läuft Antoine Griezmann wieder zur Hochform auf. Atletico Madrid macht sich aktuell daran, die noch bis 2026 datierte Zusammenarbeit vorzeitig zu verlängern. Und befindet sich dabei auf einem guten Weg.

"Die Erneuerung von Griezmann läuft sehr gut, phänomenal. Glauben Sie, dass er Atletico verlassen wird?", fragte Langzeit-Präsident Enrique Cerezo (seit 2003 im Amt) während einer Reporterrunde rhetorisch.

Griezmann ist inzwischen wieder der Schlüsselspieler, den sie bei Atletico seinerzeit gefeiert haben. Frankreichs Nationalspieler kommt aktuell in 18 Pflichtspielen auf starke 13 Tore. Das weckt natürlich andernorts Begehrlichkeiten.

Antoine Griezmann dankt den Fans für ihren Support - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Manchester United soll an Antoine Griezmann interessiert sein

Vor Kurzem wurde verbreitet, dass Manchester United mit einer Verpflichtung Griezmanns kokettieren soll – und dabei angeblich mit einer Verdreifachung seines aktuellen Salärs lockt. Griezmann verdient aktuell etwa zehn Millionen Euro.

Für den Weltmeister von 2018 ist das alles aber kein Thema, wie er schon mehrfach erläutert hatte: "Ich bin wirklich motiviert ein wichtiger Spieler zu werden, eine Legende in diesem Klub. Ich weiß aber, dass ich mir das verdienen muss. Es fühlt sich inzwischen aber so an, als hätte ich meine Beziehung zu den Fans wiederhergestellt."