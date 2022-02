Atletico Madrid : Von wegen Strafraumstürmer: Luis Suarez trifft aus über 40 Metern

Foto: sbonsi / Shutterstock.com



Kevin Richau Die neutralen Zuschauer werden ihren Blick in den letzten Wochen vor allem auf Atletico Madrid gerichtet haben. In den letzten neun Pflichtspielen der Rojiblancos fielen 33 Treffer. Dass diese mitunter überaus sehenswert sind, bewies Angreifer Luis Suarez in der gestrigen Ligapartie.

Der 3:0-Auswärtssieg Atleticos bei Osasuna wirkte nie so wirklich gefährdet. Der Tabellenvierte der Primera Division ging nach einer Ecke schon in der dritten Minute durch den oft kritisierten Joao Felix in Führung. Das Tor wurde im Anschluss noch einmal gecheckt, weil Luis Suarez den Torhüter der Gastgeber im Fünfmeterraum leicht berührte, was vom Schiedsrichter korrekterweise nicht als Foul geahndet wurde. Nach dem zweiten Treffer des Spiels gab es keine Bedenken, nur offene Münder. In der 59. Minute leitete Joao Felix einen Konter ein, indem er Luis Suarez mit einem weiten Pass an der Mittellinie anspielte. Der Uruguayer sah, dass Osasunas Keeper, Sergio Herrera, zu weit aufgerückt war und fasste sich aus über 40 Metern ein Herz. Der Weitschuss passte perfekt, obwohl der Stürmer seinen schwächeren linken Fuß nahm.

Mehr zum Thema Atletico Madrid bietet Felipe neuen Vertrag an

Suarez mit Werbung in eigener Sache Osasuna kämpfte danach wacker weiter. Die 60 Prozent Ballbesitz im zweiten Durchgang zeigen, wie bemüht die Truppe von Jagoba Arrasate bis zum Schluss blieb. Ein Treffer war ihnen allerdings nicht mehr vergönnt. Stattdessen erhöhte Atletico in 89. Minute durch den eingewechselten Angel Correa auf 3:0.

Foto: Saolab Press / Shutterstock.com