Warum Diego Simeone Cristiano Ronaldo niemals zu Atletico holen würde

In diesem rund um Cristiano Ronaldo fesselnden Transfersommer war kurzzeitig auch Atletico Madrid als potenzielle Wechseloptionen durch den medialen Äther gewandert. Für Diego Simeone kommt die Verpflichtung des Superstars allerdings nicht infrage.

Solange Diego Simeone Trainer von Atletico Madrid ist, wird es zu keinem Transfer von Cristiano Ronaldo kommen. Das rührt mit der Vergangenheit des Superstars beim Stadtrivalen Real Madrid, wie Simeone in einem Interview mit Martin Liberman bei Canal Tigo Sports erläutert.

"Cristiano Ronaldo ist eine absolute Institution bei Real Madrid", weist Simeone zunächst auf Ronaldos Verdienste beim Stadtrivalen hin. "Die Vögel haben etwas gezwitschert, das weit von dem entfernt ist, was geschehen ist. Die Leute reden manchmal, um zu sagen, was sie sagen wollen, und nicht, was tatsächlich passiert."

Ronaldo soll in diesem Sommer damit kokettiert haben, Manchester United zu verlassen. Aufgrund von privaten Problemen verpasste der 37-Jährige beinahe die gesamte Sommervorbereitung, was an seiner aktuellen körperlichen Verfassung sowie seinen bisherigen Leistungen erkennbar ist.