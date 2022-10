Warum Joao Felix Atletico Madrid im Winter verlassen will

Joao Felix startet auch in seiner vierten Saison in Diensten von Atletico Madrid nicht durch. Der einstige Shootingstar macht das an Diego Simeone fest. Und da sich keine Veränderung auf dem Trainerposten andeutet, sucht wohl eher Felix das Weite.

Um Joao Felix ranken sich mal wieder Abgangsgerüchte. Nach Informationen der spanischen Radiosendung El Partidazo de COPE erwägt der 22-Jährige im Januar einen Standortwechsel. Das soll ausschließlich mit Diego Simeone zu tun haben.

Da Felix davon ausgeht, dass Simeone mindestens noch nächste Saison als Trainer von Atletico Madrid beschäftigt sein wird, möchte er schon im Januar eine Veränderung vornehmen. Simeone setzt auch in dieser Saison nicht durchgehend auf Felix.

Nachdem er den Sommer über eine erneute Muskelverletzung auskuriert hatte, wollte Felix endlich durchstarten. In der laufenden Saison kommt er nur auf 588 Einsatzminuten in elf Pflichtspielen. An seinen ersten Auftritt beim 3:0 in Getafe, bei dem Felix drei Torvorlagen beisteuerte, konnte er anknüpfen.