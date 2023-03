Wegen Memphis Depay: Alvaro Morata lässt Zukunft bei Atletico Madrid offen

Unter den aktuellen Voraussetzungen kann sich Alvaro Morata wohl nicht wirklich vorstellen, auch in der kommenden Saison für Atletico Madrid zu spielen. Das macht er in einem Interview ziemlich deutlich.

Memphis Depay erhält seit seinem Winterwechsel vom FC Barcelona nach Madrid den Vorzug von Trainer Diego Simeone, der in seinem Zweiersturm auf den Januarzugang sowie Antoine Griezmann setzt. Depay kommt in sieben Spielen für Atletico auf drei Tore. Seitdem der Niederländer erstmals im Kader stand, hat Atletico nicht mehr verloren (7 Siege, 2 Remis).

Dass sich Morata nicht aufgibt und genug Feuereifer in sich trägt, zeigen seine jüngsten Auftritte. Jeweils eingewechselt steuerte er in den letzten drei Partien drei Tore und eine Vorlage bei. Moratas Vertrag läuft 2024 aus, so dass im Sommer so oder so eine Grundsatzentscheidung ansteht.

Verwendete Quellen: La 1