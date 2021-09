Atletico Madrid : Wieder in Form: Raphael Varane freut sich für Antoine Griezmann

"In einer Karriere gibt es immer Höhen und Tiefen. Aber niemand zweifelte an seinen Qualitäten und an dem, was er für die Nationalmannschaft leisten kann. Es ist großartig, ihn wieder in Topform zu sehen", sagte Varane gegenüber Telefoot.

Griezmann hatte bei der Europameisterschaft nur einen Treffer für die Equipe Tricolore erzielt, das Achtelfinal-Aus des Weltmeisters nicht verhindern können. In der WM-Qualifikation netzte Griezmann gegen Bosnien, die Ukraine und Finnland insgesamt dreimal ein.