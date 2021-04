Atletico Madrid : Wird Atletico Meister? Diego Simeone: "Die Mentalität wird der Schlüssel sein"

Atletico Madrid hat seinen Vorsprung in der Primera Division auf seine Konkurrenten fast verspielt. Der Titel ist in Gefahr. Diego Simeone weiß, worauf es an den letzten fünf Spieltagen ankommen wird.

"Mir ist klar, dass Mentalität der Schlüssel sein wird. Das emotionale Gleichgewicht wird der Schlüssel zum Sieg sein", erklärte der argentinische Erfolgscoach nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft bei Athletic Bilbao.

Atletico Madrid hatte vor Wochen elf Punkte Vorsprung auf Real Madrid und Barça. Der FC Barcelona kann mit einem Sieg im Nachholspiel an den Colchoneros vorbeiziehen, hätte einen Zähler mehr.

Simeone, der mit Atletico Madrid den Titel 2014 holte, erinnert an die generelle Vormachtstellung in Spanien. "La Liga wird normalerweise von Barcelona und Real Madrid gewonnen. Außer 2014. Auch in anderen Jahren war wir mal nah dran", so Simeone.