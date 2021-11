Atletico Madrid : Wollte Thomas Tuchel Saul Niguez gar nicht beim FC Chelsea?

Der Leihwechsel von Saul Niguez zum FC Chelsea ist bis heute von wenig Erfolg geprägt. Das könnte vor allem an Trainer Thomas Tuchel liegen, der den Iberer angeblich gar nicht in seiner Mannschaft haben wollte.

Die Personalie Saul Niguez sorgt beim FC Chelsea für Kopfschütteln. Das dürfte ein Medienbericht noch verstärken.

Laut Carrusel Deportivo von Cadena SER hatte Chelsea-Trainer Thomas Tuchel kein Interesse daran, Saul in sein Team zu holen. Der Leihwechsel von Atletico Madrid am Deadline Day des Sommertransferfensters sei lediglich ein Gefallen von Chelsea an Sauls Berater gewesen. Atletico wisse schon jetzt, dass Chelsea die vereinbarte Kaufoption nicht ziehen werde.