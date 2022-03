Atletico Madrid : Yannick Carrasco sagte Interessenten ab, um bei Atletico zu bleiben

Durch seine starken Auftritte hatte Yannick Carrasco maßgeblichen Anteil am Meistertitel von Atletico Madrid. Im Winter blockte er Anfragen anderer Klubs ab.

Yannick Carrasco hatte trotz Anfragen kein Interesse daran, Atletico Madrid im Januartransferfenster zu verlassen. "Einige Vereine haben in diesem Winter angeklopft, aber ich fühle mich bei Atletico wohl und wollte mein Abenteuer hier fortsetzen", erklärt der Offensivstar gegenüber dem belgischen RTBF.

Im Sommer 2020 war Carrasco nach einer Halbsaison auf Leihbasis für knapp 30 Millionen Euro fest aus China in die spanische Hauptstadt zurückgekehrt. Mit starken sechs Toren und zehn Vorlagen hatte Carrasco einen nicht unerheblichen Anteil am Meistertitel der Rojiblancos in der Vorsaison.

"Heute fühle ich mich sehr gut. Ich bin zu Hause, ich bin gut integriert. Ich bin ein wichtiger Spieler, sowohl auf dem Platz als auch in der Umkleidekabine", fühlt sich Carrasco bei Atletico sehr gut aufgehoben. "Ich bin schon in einem gewissen Alter, aber wie man im Fußball sagt, kann man die Zukunft nie vorhersehen oder voraussagen."

