Zukunft von Diego Simeone bei Atletico Madrid endlich geklärt

Die letzten Monate war die weitere Zusammenarbeit zwischen Atletico Madrid und Diego Simeone häufig infrage gestellt worden. Die finale Urteilsfindung in dieser Sache scheint nun vollzogen.

Diejenigen, die den spanischen Fußball verfolgen und von vielen als Experten anerkannt werden, hatten in letzter Zeit nicht mit Kritik gespart. Simeone befindet sich nun schon im zweiten Jahr ohne nennenswerten Titel, was sich zumindest bis zum Sommer nicht ändern wird.

In der jüngeren Vergangenheit waren wieder und wieder Zweifel an Simeones Zukunft geschürt worden. Vor allem bei den Fans genießt der Argentinier sehr hohes Ansehen, unter anderem aufgrund des Meistertitels 2020/21 und dem Gewinn der Europa League 2017/18.

Die Ära Diego Simeone bei Atletico Madrid geht in die zwölfte Saison. Gemäß El Chiringuito de Jugones setzen die Colchoneros auf der Trainerposition weiter auf Kontinuität und haben deshalb beschlossen, mit dem 52-Jährigen ins letzte Vertragsjahr zu gehen.

Atletico enttäuschte als Letzter in der Gruppenphase der Champions League, in der Copa del Rey war ebenfalls bereits im Viertelfinale Schluss. In LaLiga klafft als Tabellendritter eine große Lücke auf den Zweiten Real Madrid (8 Punkte Rückstand) und dem Führenden FC Barcelona (17).

Verwendete Quellen: El Chiringuito de Jugones