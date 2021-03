Atletico Madrid : Zukunft wohl entschieden: Diego Costa unmittelbar vor Vertragsunterschrift

England, Italien, Türkei, Brasilien, Portugal – in den letzten Monaten ist Diego Costa mit unzähligen Klubs verbunden worden. Der vereinslose Angreifer scheint sich nun für eine Option entschieden zu haben.

In die aktuelle Saison wird Costa dem Vernehmen nach allerdings nicht mehr eingreifen. Der 32-Jährige soll erst ab der kommenden Saison für die Adler auf Torejagd gehen. Sein geschäftiger Berater Jorge Mendes soll dabei sehr gut verhandelt haben.

Demnach winkt Costa ein sattes Handgeld in Höhe von drei Millionen Euro. Jenen Betrag soll er für jede weitere Saison kassieren, in der er sich im Benfica-Trikot zeigt. In den letzten Wochen überschlugen sich teils die Ereignisse, zahlreichen Klubs aus Europa sowie seiner Heimat Brasilien wurde Interesse nachgesagt.

Zum Jahreswechsel einigten sich Costa und Atletico Madrid auf die vorzeitige Auflösung der bestehenden Zusammenarbeit. Für Costa geht es nun offenbar zum Ursprung seines europäischen Fußballtraums zurück. Der Angreifer wechselte 2006 aus seiner Heimat zum SC Braga.