Auba will zur Legende werden : Aubameyang erklärt: Das war der Schlüssel für meine Verlängerung bei Arsenal

Aubameyang war Anfang 2018 für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Nordlondon gewechselt. Seitdem hat er sich zum Publikumsliebling und Top-Torjäger entwickelt. 72 Tore erzielte er in 111 Einsätzen für den FA-Cup-Sieger.

"Er war ehrlich und ehrlich, und das gefällt mir. Er sagte: 'Okay, du kannst vielleicht gehen. Ich weiß nicht, was du gerade denkst, aber du kannst gehen und woanders einen Titel gewinnen oder du kannst hier bleiben und zur Legende werden. Das war für mich das Schlüsselwort", so Aubameyang weiter.

Der Gabuner zeigt sich enorm beeindruckt von Arteta und schwärmt: "Man kann die Leidenschaft spüren. Du kannst alles von diesem Kerl fühlen. Er ist so gut, er ist der Typ, dem du ihm vertrauen kannst."