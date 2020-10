Angriffsspiel des FC Arsenal : Aubameyang mit enormer Ladehemmung - Mikel Arteta in Sorge

Der FC Arsenal hatte sich in dieser Saison zur Aufgabe gemacht, wieder einen der vorderen Plätze einzunehmen. Neun Punkte aus sechs Spielen sind eine ernüchternde Bilanz. Vor allem das Toreschießen will nicht gelingen. Mikel Arteta ist beunruhigt.

Die letzten Ligaspiele gegen Leicester City und Manchester City gingen jeweils zu Null verloren. Arsenal gibt lediglich 8,8 Schüsse in der Premier League ab, was den niedrigsten Wert seit 1997/98 zur Folge hat. Mit 1,3 Toren pro Spiel verweist man außerdem auf die schlechteste Quote seit 25 Jahren.

"In der ersten Halbzeit haben wir wirklich gut antizipiert, was das Spiel auch nötig hatte. Wir waren dominant und aggressiv. Wir haben den Ball in wirklich guten Bereichen zurückgewonnen. Wir haben den Ball nicht an gefährlichen Stellen verschenkt, wir haben genug Chancen geschaffen, um weitermachen zu können, aber das ist uns nicht gelungen Wir haben ein Tor geschossen, das nicht gegeben wurde", sagte Arteta, der grundsätzlich zwei konträre Halbzeiten gesehen hatte.

Und weiter: "In der zweiten Halbzeit begannen wir fahrig und machten mehr Fehler in schwierigeren Bereichen. In dem Moment, als wir Freiräume schufen, hatten sie eine wirklich gute Aktion, aus der wir ein Tor kassiert habe. Wir haben das Spiel mit einem sehr kleinen Vorsprung verloren, und ich bin enttäuscht, denn wir hätten dort etwas besser abschneiden müssen."