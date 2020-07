FA Cup : Aubameyang schaltet ManCity aus - Arteta besiegt Lehrmeister Guardiola

Für Mikel Arteta war der Sieg ein Erfolg über seinen Lehrmeister Pep Guardiola (49). Bis zum vergangenen Dezember hatte der Spanier unter seinem Landsmann in Manchester als Assistenzcoach gearbeitet, seit sieben Monaten ist er Cheftrainer bei Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang war der Spieler des Abends , der ehemalige Dortmunder erzielte beide Treffer beim 2:0-Erfolg der Gunners, der durchaus überraschend kommt. In der Premier League trennen ManCity und die Londoner schließlich 22 Punkte in der Tabelle.

"Wir hatten eine unglaubliche Woche, haben die besten zwei Teams in Europa geschlagen. Das passiert nicht jeden Tag", so Arteta. Zur Erinnerung: Arsenal hatte in der Liga bereits den neuen Meister Liverpool besiegt. Nun folgte Manchester City.

City-Chefcoach Pep Guardiola zur Pleite: "Wir haben keine gute Leistung gezeigt, waren nicht bereit genug. Wir haben nicht gut gespielt. Aber wir sind auch nur Menschen. Der Gegner hat gut gespielt."

Der Finalgegner des FC Arsenal wird am Sonntagabend (19:00 Uhr) ermittelt. Manchester United und Chelsea stehen sich gegenüber.