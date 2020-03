FC Barcelona : Aubameyang will zu Barça - 3 Gründe sprechen gegen einen Transfer

Dass es Aubameyang drauf hat, zeigen seine Statistiken seit dem Wechsel von Borussia Dortmund in die Premier League: Er erzielte 49 Tore in 75 Spielen.

Drei Dinge sprechen aber unter anderem gegen einen Aubameyang-Wechsel nach Barcelona.

Was den Fans der Blaugrana an Aubameyang nicht gefällt: Der 30-Jährige machte aus seiner Zuneigung zu Real Madrid in der Vergangenheit kein Geheimnis.

Außerdem wäre Aubameyang ein weiteres Mitglied der Ü30-Garde - Gerard Pique (33), Jordi Alba (30), Sergio Busquets (31), Arturo Vidal (32), Ivan Rakitic (32), Lionel Messi (32), Luis Suarez (33) - die Katalanen wollen ihren Kader aber verjüngen.

Der dritte Grund, der gegen einen Auba-Wechsel spricht: Das hohe Gehalt des Ex-Dortmunders, der mehr als 12,5 Millionen Euro pro Jahr kassiert.