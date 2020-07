Inter Mailand : Auf dem Markt: Inter Mailand will Millionen mit Milan Skriniar machen

Milan Skriniar könnte Inter Mailand nach drei Jahren verlassen. Antonio Conte hat offenbar keine Verwendung mehr für den in der Zentrale verteidigenden Slowaken.

Das letzte Ligaspiel darf offensichtlich als Fingerzeig gewertet werden. Antonio Conte vertraute beim 4:1 zu Hause gegen den FC Turin auf Diego Godin, Alessandro Bastoni und Stefan de Vrij in seiner Abwehr-Dreierreihe.

Milan Skriniar kam lediglich in der letzten Viertelstunde als Joker zum Einsatz. Der Slowake hatte in dieser Saison enorme Probleme, sich an Contes Dreier-Verteidigung zu gewöhnen – und muss daher im Sommer wohl gehen.

Laut CORRIERE DELLO SPORT ist Inter bereit, Skriniar bei einem passenden Angebot abzugeben. Vor einem Jahr hatten noch Manchester United und Manchester City Interesse signalisiert.