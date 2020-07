FC Bayern : Aufgedeckt: So plante der FC Bayern vor vier Jahren mit Leroy Sane

Dass Leroy Sane bereits vor vier Jahren beim FC Bayern München auf dem Einkaufszettel stand, ist kein Geheimnis. Der Flügelstürmer schloss sich aber bekanntlich lieber Manchester City an.

Jetzt deckt die BILD den Plan des Rekordmeisters mit Sane auf. Der Tageszeitung zufolge wollte der FC Bayern den Youngster vom FC Schalke 04 verpflichten und diesen direkt wieder an Königsblau ausleihen. So sollte Leroy Sane Spielpraxis erhalten.

Doch Manchester City hatte "die besseren Argumente", unter anderem in Form der Ablösesumme über 52 Millionen Euro. Vier Jahre später heuert Sane doch noch an der Säbener Straße an.