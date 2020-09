Atletico Madrid : Aufgedeckt! So viel lässt sich Atleti den Kauf von Yannick Carrasco kosten

Vor zweieinhalb Jahren hatte Atletico Madrid Yannick Carrasco für lediglich zehn Millionen Euro an Dalian Yifang verkauft. Glücklich wurde der Belgier in der Chinese Super League allerdings nicht.

In der vergangenen Rückserie war der Flügelstürmer bereits per Leihe zurück im Wanda Metropolitano. In der vergangenen Woche wurde er fest verpflichtet.

Nun kommt heraus: Atletico hat deutlich mehr für Carrascos Rückkehr bezahlt als man einst für ihn eingenommen hatte. Wie die Sporttageszeitung MARCA in Erfahrung gebracht, überweisen die Rojiblancos 27 Millionen Euro Ablöse für Carrasco nach China.

Quelle: MARCA