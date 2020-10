Paris Saint-Germain : Ausgepackt: Angel di Maria wäre fast in Deutschland gelandet

In "Immer am Limit" hat Christoph Daum einiges aus seiner Trainerkarriere niedergeschrieben. Unter anderem, dass er auf einer Scoutingtour 2007 hellauf von Angel Di Maria begeistert war.

"Habt ihr den gesehen? Habt ihr gesehen, wie ihm der Ball am Fuß klebte? Dieser Spieler hat alle Anlagen, um ein ganz Großer zu werden", hatte Daum, der seinerzeit zum zweiten Mal Trainer des 1. FC Köln war, laut der DPA seine damaligen Begleiter gefragt.

Ein Jahr nach seinem Trip hatte sich Daum tatsächlich mit Di Marias Berater in Verbindung gesetzt, eine Fixierung des Vorhabens scheiterte jedoch am Tabellenstand des FC.

"Ein paar Tage später rief der Berater mich an und sagte: Ihr steigt ja nicht mal auf in der 2. Liga. Das kann ich nicht machen, wenn der in Deutschland zwei Jahre in der 2. Liga spielt. Da müssen wir leider von dem Transfer absehen", berichtet Daum.