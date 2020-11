AC Mailand : Auslaufender Milan-Vertrag: Gianluigi Donnarumma legt sich fest

Raiola will in die neue Partnerschaft Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel fixieren lassen, die es Donnarumma ermöglichen würde, sich im Falle des Verpassens der Champions League vorzeitig von Milan lösen zu können.

Danach sieht es zumindest momentan nicht aus. Die Mailänder, führen die Serie A an, haben nach neun Spielen fünf Punkte Vorsprung auf Erzrivale Inter Mailand. Was auch an Donnarumma liegt, der am Wochenende zum 78. Mal die Null hielt.