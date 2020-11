Manchester United : Aussortiert! Sergio Romero hofft auf Entgegenkommen von United

Wie THE SUN berichtet, will Romero in der Januar-Transferperiode das Old Trafford ablösefrei verlassen. Im Sommer war sein Wechsel innerhalb der Premier League zum FC Everton an den Ablöseforderungen der Red Devils gescheitert. Derzeit trainiert der Keeper der Tageszeitung zufolge alleine.

Romero hat 96 Länderspiele auf dem Buckel, seit zwei Jahren wartet er jedoch vergeblich auf eine Nominierung. Mit einem Wechsel will der Vize-Weltmeister von 2014 auch seine Chancen in der Albiceleste erhöhen.

Quelle: THE SUN