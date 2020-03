Dreckige Siege : Axel Witsel will es so wie Juventus Turin machen

Mittelfeldregisseur Axel Witsel will sich mit Borussia Dortmund offenbar ein Beispiel an Juventus Turin nehmen.

Borussia Dortmund ging zwar gegen Mönchengladbach früh in Führung, doch dann waren immer wieder die Fohlen am Drücker.

"Manchmal musst du so spielen." Also nicht mit überragendem Fußball glänzen – aber eben gewinnen.

"Juventus Turin zum Beispiel gewinnt in der Saison zehn, elf Spiele auf diese Art", sagte der Mittelfeldspieler nach dem 2:1 gegen die Fohlen.

Erst mit dem Gegentreffer wachte der BVB wieder auf und ging erneut in Führung. "Wir sind mit dem Ergebnis und unserer zweiten Hälfte sehr zufrieden - nicht mit unserer ersten", ergänzte Axel Witsel.

Vor allem die Defensive wackelte überraschend oft. Alassane Plea kam so ganz frei zum Abschluss, Keeper Roman Bürki konnte noch retten.

"Normalerweise sieht man das bei uns nicht so oft, dass jemand so blank steht wie Plea", sagte der Schweizer. "Wichtig war, dass wir gekämpft und das Tor erzwungen haben. Wir hatten vielleicht nicht so viele Chancen, haben die aber genutzt."

Wichtig sei, den direkten Konkurrenten geschlagen zu haben, so Bürki, der nun mit einem "guten Gefühl" in das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain geht.

