"Pressing-Monster" : Backup für Sadio Mane und Co.: Klopp-Assistent erklärt 50-Mio-Deal

Bis zu 50 Millionen Euro Ablöse legt der FC Liverpool für Diogo Jota auf den Tisch der Wolverhampton Wanderers. Ein Transfer, der manchen Beobachter überrascht haben dürfte.

Pep Lijnders, seine Zeichens Assistenzcoach von Jürgen Klopp, begründet den Deal. Jota soll Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mane entlasten. "Sein technisches Niveau entspricht dem unserer ersten Drei", sagte der Niederländer.

"Diogo Jota ist ein Pressing-Monster"

Lijnders weiter: "Er hat noch großes Entwicklungspotenzial in seinem Spiel und er wird einen großartigen Weg in unserem Verein gehen. Er ist wie ein Pressing-Monster, also wird er sofort zu uns passen."