Seit Monaten halten sich Spekulationen um die Zukunft von Arturo Vidal beim FC Barcelona. Der ehemalige Bundesliga-Profi will sich persönlich erst mal nicht damit auseinandersetzen.

Den Weg in die Startelf des FC Barcelona fand Arturo Vidal nur sporadisch.

Grund genug, Wechselgerüchte um den ehemaligen Abräumer des FC Bayern aufkommen zu lassen. Die Meldungen tangieren ihn aber nicht wirklich.

"Das ist eine Sache, die ich jemand anderem (seinem Berater; Anm. d. Red.) überlasse. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken darüber und mache jetzt erst mal Urlaub. Ich habe meinen Job erledigt und mein Agent ist derjenige, der sich darum kümmert", sagte Vidal in einer Runde mit chilenischen Reportern.

Im Zuge dessen beteuerte der Mittelfeldspieler auch, dass er sich in Barcelona wohl fühle. So hatte es der 32-Jährige auch in den vergangenen Monaten zum Ausdruck gebracht.