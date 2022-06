Barça-Abgang rückt näher: Manchester United mit Frenkie de Jong einig

Frenkie de Jong ist sich offenbar mit Manchester United über eine Zusammenarbeit einig geworden. Wie der für gewöhnlich gut informierte Branchenkenner Nicolo Schira schreibt, haben sich die Red Devils und der Mittelfeldstar auf einen bis 2027 datierten Vertrag geeinigt.

Jetzt muss sich der englische Rekordmeister daran machen, auch mit dem FC Barcelona Übereinkunft zu erzielen. Der erste Versuch von der Insel ist dem Vernehmen nach bereits abgeblockt worden. United soll ein Angebot über fixe 60 Millionen Euro plus zehn Millionen an möglichen Bonuszahlungen in Barcelona eingereicht haben.

Die Vorstellungen könnten aktuell nicht weiter auseinander sein. Barça soll als Ablösezahlung stolze 100 Millionen Euro für den Spieler fordern, der in diesem Sommer eigentlich gar nicht wechseln möchte.