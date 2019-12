Gerücht Der Vertrag von Angel Gomes (19) bei Manchester United läuft im kommenden Sommer aus. Der FC Barcelona will die Gunst der Stunde Medienberichten zufolge nutzen.

Angel Gomes gilt als eines der größten englischen Talente des 2000er-Jahrgangs. Der offensive Mittelfeldspieler hat seinen Profi-Durchbruch bereits geschafft.

Der 19-Jährige ist in Ole Gunnar Solskjaers Kader Stammgast. Fünfmal durfte er in der Europa League ran, viermal in der Premier League.

Seinen Vertrag bei den Red Devils hat er aber noch immer nicht verlängert. Nun kommt der FC Barcelona auf den Plan.

Laut DAILY MAIL haben die Katalanen großes Interesse an Angel Gomes, der ab dem 1. Januar mit anderen Vereinen verhandeln darf.