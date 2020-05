FC Barcelona : Barça baut auf Carles Alena und Riqui Puig

Carles Alena (22) wurde unlängst als möglicher Tauschspieler für ein Transfergeschäft mit Inter Mailand gehandelt. Er könne neben weiteren Spieler genutzt werden, um die Ablösesumme für Lautaro Martinez (22) zu drücken, hieß es.

Doch über die Zukunft des an Betis Sevilla verliehenen Mittelfeldakteurs gibt es bei den Vereinsoberen des FC Barcelona laut SPORT keine zwei Meinungen. Der Fachzeitung zufolge setzen die Katalanen auf ihr Eigengewächs für die kommende Saison.

Auch Riqui Puig (20) werde nicht abgeben. Der junge Mittelfeldspieler kommt bisher meist nur in der Zweitvertretung zum Einsatz, trainiert aber regelmäßig mit Lionel Messi und Co. mit. In der neuen Saison soll er den endgültigen Sprung in die erste Mannschaft schaffen.

Quelle: SPORT