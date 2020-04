Transfermarkt : Barça-Boss macht Superstar-Versprechen - Attacke von Vorgänger

Barça droht ein 100 Millionen Euro schwerer Verlust wegen ausbleibender Einnahmen in Zeiten der Corona-Pause. Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu versichert jedoch: Wir können unsere Transferziele verwirklichen.

Josep Maria Bartomeu will nichts von Handlungsunfähigkeit auf dem Transfermarkt wissen. Der Boss beruhigt die Fans: "Wir können die Spieler unter Vertrag nehmen, die wir wollen."

Sportdirektor Eric Abidal und Manager Ramos Planes würden bereits am Sommer-Transfermarkt arbeiten, so der in der Kritik stehende Präsident gegenüber SPORT.

Bartomeu weiter: "Ich möchte keine Namen nennen, aber wir werden in der Lage sein, Transfers durchzuführen, die wir haben möchten. Wir sind der profitabelste Verein im Weltfußball. Der Ausnahmezustand betrifft uns zwar stärker als andere Vereine, bedeutet aber auch, dass wir schneller wieder Geld verdienen, wenn es vorbei ist."

Generell wird es laut Bartomeus Einschätzung zu Veränderungen auf dem Transfermarkt kommen. "Wir gehen davon aus, dass in dieser Transferperiode wegen der Pandemie weniger Geld bewegt wird, aber es wird immer noch viele Transfers geben, und ich gehe davon aus, dass es viele Tauschgeschäfte geben wird."