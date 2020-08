FC Barcelona : Barça-Boss verrät: Juventus verdreifacht das Gehalt von Arthur Melo

Arthur Melo hat sich mit dem Fernbleiben vom Mannschaftstraining des FC Barcelona keinen Gefallen getan. Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu kündigt Konsequenzen an. Mit dem Tausch des Brasilianers gegen Miralem Pjanic von Juventus Turin ist Bartomeu grundsätzlich sehr zufrieden.

Arthur Melo (23) wechselt am Saisonende vom FC Barcelona zu Juventus Turin. Im Tausch wandern Miralem Pjanic und knapp zehn Millionen Euro aus Turin ins Camp Nou.

Josep Maria Bartomeu hat nun Stellung zu dem Abschied des brasilianischen Nationalspielers bezogen. "Wir wollten Arthurs Vertrag verlängern, aber die wirtschaftliche Situation ist kompliziert", erklärte der Barça-Präsident gegenüber SPORT.

Arthur habe zudem ein Angebot von Juve erhalten, dass dank "der steuerlichen Situation in Italien sein derzeitiges Gehalt verdreifachen" wird, so Bartomeu weiter. "Und Juventus hatte Pjanic. Der Bosnier ist ein Spieler, an dem wir schon lange interessiert waren."