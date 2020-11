Valencia-Juwel : Barça, BVB und Co.: Yunus Musah (17) im Fokus der Top-Klubs

Für Yunus Musah war der Ausverkauf bei den Fledermäusen ein Glücksfall. Den jungen US-Amerikaner spülte der Aderlass ins Mittelfeld von Cheftrainer Javi Gracia. Der Youngster begeistert mit seinen Auftritten in der Primera Division - und weckt das Interesse der Großvereine.

Die Riege der Interessenten dürfte nicht kleiner werden. Yunus Musah wurde jüngst erstmals für die A-Nationalmannschaft der USA nominiert. Dort kann er an der Seite von anderen US-Kickern wie Sergino Dest oder Christian Pulisic zeigen, was er unter anderem in der Jugendabteilung des FC Arsenal (bis 2019) gelernt hat.

Musahs Vertrag beim FC Valencia ist nur bis 2022 gültig. Die Bosse wollen den Youngster gerne langfristig an sich binden, das ist frühestens möglich, wenn der Mittelfeldakteur Ende November volljährig wird. Aber auch ein Verkauf gegen eine hohe Ablösesumme ist nicht ausgeschlossen.