Der FC Barcelona trifft in Saudi-Arabien im spanischen Supercup im Halbfinale auf Atletico Madrid, müsste dann noch ein Finale um den Titel spielen. Ein Modus, der nicht viel Freude hervorruft.

Eigentlich war die Supercopa de Espana immer das Duell zwischen dem Meister und Pokalsieger der Vorsaison.

Traditionell war es der erste Härtetest vor Saisonbeginn. In dieser Spielzeit wird der Pokal jedoch im Januar, in Saudi-Arabien und in einem Turniermodus ausgespielt.

Neben dem FC Barcelona und Atletico Madrid nehmen auch Real und der Pokalsieger FC Valencia teil.

"Das ist mein fünfter Supercup. In dreien davon habe im Stadion des Gegners gespielt, als dieser Meister war. Jetzt, wo mein Team zweimal Meister wurde, habe ich einmal auf neutralem Platz [in Marokko] und nun einmal ein Halbfinale spielen müssen. Wenn ich wählen könnte, würde ich das vorherige Format bevorzugen. Aber der Verband hat das nun einmal so entschieden", erklärte Barça-Coach Ernesto Valverde.