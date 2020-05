Alternative für Lautaro Martinez : Barça denkt über Tammy Abraham und ein Tauschgeschäft nach

111 Millionen Euro beträgt die festgeschriebene Ablösesumme von Lautaro Martinez bei Inter Mailand. Zu viel für den FC Barcelona in Zeiten von Corona.

Unter normalen Umständen wäre Chelsea wohl kaum bereit, sein Eigengewächs ziehen zu lassen, doch die Blues sollen Philippe Coutinho als Neuzugang für ihr offensives Mittelfeld auserkoren haben. Die Möglichkeit eines Tauschgeschäfts zwischen Barça und den Londonern besteht.

Chelsea soll sich bereits mit Philippe Coutinhos Berater Kia Joorabchiana ausgetauscht haben. Ein Wechsel an die Stamford Bridge wäre für den Brasilianer laut Selecao-Legende Rivaldo eine gute Option.

"Nach eineinhalb Jahren in Barcelona und einem weiteren bei Bayern München ohne den gleichen Erfolg zu haben wie in Liverpool, glaube ich, dass Chelsea für Philippe Coutinho eine gute Option ist, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen ", sagte der ehemalige Weltfußballer und Barça-Superstar gegenüber BETFAIR.