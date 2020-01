Gerücht Ousmane Dembele (22) soll bei Paris Saint-Germain für die neue Saison auf der Wunschliste stehen. Nun zeigt ein weiterer französischer Klub Interesse an Dembele - allerdings nur an einer Leihe.

Laut OKDIARIO zeigt PSG Interesse an dem Weltmeister. Und Barça soll bereit sein, Ousmane Dembele am Saisonende abzugeben, wenn im Gegenzug eine Neymar-Rückkehr realisiert werden kann.

Neben Paris Saint-Germain zeigt ein weiterer französischer Erstligist Interesse an Dembele: Stade Rennes.

Beim Pokalsieger hatte Dembele einst seinen Durchbruch in der Ligue 1 geschafft, ehe er zu Borussia Dortmund wechselte.

Anzeige

Laut der Sporttageszeitung AS würde Rennes seinen Ex-Spieler gerne für den Rest der Saison unter Vertrag nehmen. Auf Leihbasis.

Stade Rennes wolle mit Dembele im Kader um die Champions-League-Qualifikation kämpfen - derzeit sind die auf dem 3. Tabellenplatz zu Hause.

Barcelona wolle Stade Rennes damit locken, dass Dembele in der Ligue 1 als absolut gesetzter Stammspieler Form und Fitness zurückgewinnen kann.

Ernesto Valverde hat aber nicht vor, seinen Flügelstürmer abzugeben. Der Barça-Coach: "Er ist ein Spieler mit so viel Qualität, dass man ihn auf dem Spielfeld sehen will."

Auch daher sei die jüngste Verletzung so grausam für Ousmane Dembele, so der 55-Jährige: "Im Moment arbeitet er hart an seiner Genesung und wir wollen ihn zurück sehen, wir sehen viel Qualität in ihm."

» Dani Olmo bestätigt Barça-Anfrage und hofft auf Transfer

» Gespräche laufen: Arda Turan vor Galatasaray-Rückkehr?

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!