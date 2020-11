Carles Tusquets stellt klar : Barça-Finanzen: Keine Sonderbehandlung für Messi - kein Geld für Wintertransfers

Der FC Barcelona ist finanziell durch Corona in Schieflage geraten. Die Folge: Man ist auf einen Gehaltsverzicht der Spieler angewiesen. Lionel Messi wird bei diesem Thema keine Sonderstellung gewährt. Geld für Winter-Transfers hat Barça nicht.

Bis zum Donnerstag will die Interims-Barça-Führung um Carles Tusquets eine Einigung mit den Stars und Mitarbeitern des FC Barcelona erzielen, die einen temporären Gehaltsverzicht in Höhe von 30 Prozent vorsieht.

"Lionel Messi will nach der WM 2022 zurück zu den Newell's Old Boys"

Barça fehlen bis zu 300 Millionen Euro

Das Finanzloch der Katalanen ist wegen Corona riesig. Sollte das Stadion auch in den kommenden Monaten geschlossen bleiben, würden laut Tusquets 300 Millionen Euro fehlen: "Und selbst wenn wir öffnen können, wird es in dieser Saison nicht ausgelastet sein." Also müssten die Ausgaben um 300 Millionen gesenkt werden.

Der Übergangsboss übte aber auch indirekte Kritik an Präsident Josep Maria Bartomeu und dem hohen Gehaltsbudget: "Keiner zahlt mehr Gehälter. Es sind rund 70 Prozent des Gesamtbudgets des Vereins, und das ist viel, aber wir arbeiten daran."