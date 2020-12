FC Barcelona : Barça gegen Ferencvaros: Das ist die Startelf der Katalanen

Ronald Koeman lässt gegen die Ungarn Ersatzkeeper Neto von Beginn an ran, Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen erhält eine Pause, ebenso wie Leo Messi. In der Innenverteidigung darf erneut Zweitvertretungs-Youngster Óscar Mingueza an der Seite von Clement Lenglet ran.

Sergino Dest und Jordi Alba verteidigen auf den Außen, Sergio Busquets und Miralem Pjanic bilden die Doppelsechs. In der Offensivabteilung dürfen Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Trincao und Ousmane Dembele ran.

Startelf: Neto; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, Pjanic; Trincao, Griezmann, Dembele und Braithwaite .

Ersatzbank: Iñaki Peña, Arnau Tenas, De Jong, Riqui Puig, Alena, Junior, Pedri, Matheus und Konrad de la Fuente.