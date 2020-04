FC Bayern : Barça-Gerüchte um Kingsley Coman – FC Bayern nicht gesprächsbereit

Gerücht Erst kürzlich sagte Kingsley Coman, dass er nicht wisse, was in fünf Jahren passiere. Der FC Barcelona soll sich an den Flügelspieler heranpirschen. Eine Abgabe des Offensivtalents ist für den FC Bayern allerdings kein Thema.

Kingsley Coman dehnte letztmals seinen Vertrag beim FC Bayern im Dezember 2017 aus. Damals band sich der äußerst talentierte, aber zugleich verletzungsanfällige Flügelrenner bis 2023 an den deutschen Fußballkrösus.

Die SPORT BILD berichtet, dass Coman ein Thema beim FC Barcelona sein soll – und dementiert das Gerücht postwendend. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass die Bayern den Franzosen abgeben.

Für Diskussionsbedarf sorgte der 23-Jährige erst vor Kurzem, als er bei EUROSPORT offen ließ, wie lange er noch das FCB-Trikot tragen wird: "Ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren will, es ist also alles möglich."