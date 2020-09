FC Barcelona : Barça gibt bekannt: Moussa Wague geht auf Leihbasis

Der FC Barcelona und Moussa Wague (21) gehen erneut getrennte Wege. Wieder wird der junge Rechtsverteidiger verliehen. Dieses Mal in Richtung Griechenland.

Für fünf Millionen Euro sicherte sich der FC Barcelona 2018 die Dienste von Moussa Wague von KAS Eupen. Der junge Senegalese spielte zunächst für die Zweitvertretung, debütierte am 32. Spieltag der Saison 2018/2019 für die erste Mannschaft.

Nach insgesamt sechs Spielen für Barcelonas Profis war er an OGC Nizza verliehen. In der Ligue 1 machte er fünf Partien in der Rückrunde. Die Südfranzosen verzichteten jedoch auf eine Weiter-Verpflichtung.

Stattdessen schließt sich Wague nun PAOK Saloniki an. Das gab Barça am Montagmittag bekannt. Der Leih-Deal wurde zunächst bis zum Saisonende vereinbart.