FC Barcelona : Barça gibt sich keine Blöße - Griezmann-Lauf geht weiter

Antoine Griezmann zeigt sich weiter in starker Verfassung. Der Stürmer des FC Barcelona markiert gegen Budapest seinen fünften Treffer in den letzten sechs Partien.

Der FC Barcelona bleibt in der Champions League in der Erfolgsspur. Die Katalanen gewannen auch ihr fünftes Gruppenspiel und führen mit 15 Punkten ihre Gruppe souverän vor Juventus Turin (12), Dynamo Kiew (1) und Ferencvaros (1) an.

In Budapest gewann Barça mit 3:0. Antoine Griezmann brachte seine Mannschaft früh in Führung (14.). Damit geht der Tor-Lauf des häufig kritisierten Franzosen weiter. Wettbewerbsübergreifend hat er in den letzten sechs Spielen fünfmal getroffen.

Die weiteren Tore für Barcelona erzielten Martin Braithwaite (20.) und Ousmane Dembele per Elfmeter (28.). Für Barça geht es am Samstag (21 Uhr) bei Cadiz in der Liga weiter, dann sind auch die geschonten Lionel Messi und Marc-Andre ter Stegen wieder dabei. Am kommenden Dienstag geht es gegen Juventus um den Gruppensieg in der Königsklasse.