FC Barcelona : Barça hat es bei Philippe Coutinho und Jean-Clair Todibo eilig

Der FC Barcelona arbeitet angeblich unter Volldampf daran, Jean-Clair Todibo und Philippe Coutinho noch bis Ende des Monats an einen anderen Klub abzugeben. Allein an der Machbarkeit scheitert das Vorhaben aber wohl.

Inmitten der Coronakrise hat auch der FC Barcelona finanzielle Löcher zu stopfen. Füllen will der LaLiga-Tabellenführer diese mit Spielerverkäufen – und das am liebsten noch in diesem Monat. Barça bleibt noch bis Ende Juni Zeit, um den Jahresabschluss einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen.

Eine erneute Leihe kommt für Barça allerdings nicht infrage, vielmehr hoffen die Blaugrana auf den FC Everton. Die Toffees bieten eine Fixsumme von 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an variablen Zahlungen. Höher will der Premier-League-Klub nicht gehen.

Bei Coutinho sind die Aussichten auf Erfolg unwesentlich höher, eher das Gegenteil. Der FC Bayern hat auf das Ziehen der 120-Millionen-Option verzichtet, zu schwankend waren Coutinhos Auftritte in dieser Saison.

Der Brasilianer arbeitet in diesen Tagen nach einer Operation am rechten Sprunggelenk, bei der ihm freie Gelenkkörper entnommen wurden, an seinem Comeback. Die Bayern haben bereits öffentlich kommuniziert, mit Coutinho gerne die restlichen Spiele in der Champions League bestreiten zu wollen.