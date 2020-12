Primera Division : Dani Olmo: Berater öffnet die Tür für Barça

"Boban mochte ihn sehr, er versuchte es wochenlang", berichtet Lopez von den Bemühungen von Ex-Milan-Sportdirektor Zvonimir Boban. "Aber am Ende zog er es vor, sich in der Bundesliga weiterzuentwickeln."

"Dani Olmo ist ein vielseitiger Spieler, er weiß, wie man Tore erzielt, er hat eine ausgezeichnete Technik und ist in der spanischen Nationalmannschaft. Er kann es zu den besten europäischen Vereinen schaffen", sagte Berater Juanma López gegenüber SKY SPORTS ( via SPORT ).

"Barcelona hat sich in der Vergangenheit für ihn interessiert. Alles hängt davon ab, dass er seine Sache in Leipzig weitehrin gut macht, Das ist heute das einzige ist, was zählt", so der Berater, der unter anderem auch Alvaro Morata vertritt.

Dani Olmo hat für den Brause-Klub bisher 34 Partien absolviert, dabei sprangen sieben Tore und sechs Vorlagen heraus. Sein Vertrag ist noch bis 2024 gültig.