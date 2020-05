FC Barcelona : Barça hofft auf 50 Millionen: Nelson Semedo hat 5 Verehrer

Gerücht Nelson Semedo hat im Trikot des FC Barcelona bisher solide Arbeit abgeliefert. Er ist aber kein neuer Dani Alves. Barça soll nun verkaufsbereit sein und den portugiesischen Nationalspieler auf dem Transfermarkt anbieten. An Interessenten mangelt es nicht.

Neben Inter Mailand, wo Semedo unter Antonio Conte (50) als rechter Außenverteidiger in einem 3-5-2-System infrage käme, soll auch Manchester City Interesse bekunden.

Bei den Sky Blues hat sich Joao Cancelo, der im vergangenen Sommer von Juventus Turin kam, noch nicht durchsetzen können. Ein Tausch mit Semedo soll Thema sein.

Auch Bayern München streckt dem Vernehmen nach seine Fühler nach Semedo aus. Der deutsche Rekordmeister sucht bekanntlich einen neuen Rechtsverteidiger.

Bisher galt Sergino Dest (19) von Ajax Amsterdam als Wunschkandidat. Die Gespräche liegen niederländischen Medienberichten zufolge allerdings auf Eis.

Juventus Turin wird ebenfalls nachgesagt, ein Auge auf Semedo geworfen zu haben. Im Gespräch: Ein Tauschgeschäft mit Miralem Pjanic oder Mattia De Sciglio.

Semedo soll Barça im besten Fall 50 Millionen Euro Ablöse einbringen, so CATALUNYA RADIO. Allerdings ist fraglich, ob in Corona-Zeiten so viel Ablöse für einen Außenverteidiger fließen werden.